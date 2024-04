La ciudad con mejor calidad de vida de Europa

Dónde vivir es algo que muchas veces no nos planteamos, nos viene dado por el lugar en el que hemos nacido y crecido o en el que hemos estudiado y acabamos formando una carrera profesional. Luego está quien se atreve a mudarse a otra ciudad, otro país u otro continente en busca de su felicidad, del trabajo de sus sueños o de las metas que quiere conseguir. Sin embargo, la calidad de vida no es igual en todas las urbes o pueblos y, por ejemplo, en Europa la ciudad con mejor calidad de vida quizá no te la esperas. Y no, no está en España.