El pueblo español que encandiló a Mick Jagger

España sigue siendo un destino popular para millones de turistas británicos que buscan disfrutar de sus vacaciones. Aunque el flujo de viajeros provenientes del Reino Unido aún no alcanzado los niveles prepandémicos, lo cierto es que gastan más de 1 5.000 millones de euros en el año en nuestro país, según la Cámara de Comercio Británica en España.

El clima, la gastronomía y la cultura son atractivos más que suficientes para dejar atrás la rutina diaria. Pero no siempre los visitantes buscan estos placeres en las grandes urbes, sino que a veces prefieren el encanto de pueblos no tan evidentes. Así lo confirma el diario británico 'The Sun', que se ha referido a uno de esto pequeños destinos que ha encandilado al mismísimo Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones.