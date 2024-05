El parque se situará en Al-Qiddiya , un impresionante complejo ubicado en Riad, un proyecto enmarcado en Al-Qiddiya. Empezó a construirse en 2019 y se espera que sea el más grande el mundo; eso sí, todavía no tiene fecha de apertura . "El anime se está volviendo más popular en Arabia Saudí, donde el 80% ha visto anime y el 40% ha visto 'Dragon Ball", dijo el director general del proyecto Qiddiya, Abdullah Al-Dawood, en la presentación en Tokio, recogida por el diario Nikkei.

No estaríamos hablando de un parque temático sobre 'Dragon Ball' si el proyecto no incluyera algunas de las localizaciones más míticas de la serie. Por lo que se sabe hasta el momento se podrá ver Kame House, el edificio de Capsule Corporation y el planeta de Beerus. Tampoco se van a olvidar de una recreación de la Atalaya de Kami Sama, y aunque desgraciadamente no tiene 8.000 metros de altura, seguro que la sensación para los futuros visitantes será inolvidable. También estará el hogar del maestro Roshi; la enorme Torre de Karin y el Planeta de Bills, con un gigantesco árbol que servirá de casa/templo de Bills, dios de la destrucción.