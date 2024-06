Como les sucede a muchas otras islas, casi todo lo que se consume en Barbados es necesario importarlo, lo que encarece los precios muchísimo. No obstante, su índice de coste de vida se ha suavizado en parte porque a principios de 2023 estaba en el 88.8. Los residentes no lo tienen fácil debido a un poder adquisitivo del 34.4 casi la mitad del índice de la restauración que es del 71.8 y que el de los alimentos con un 78.8. Por ejemplo, un litro de leche vale 13.53 dólares. Llegar a Barbados no es nada barato por lo que solo se lo pueden permitir turistas con una cartera bien abultada a los que no les produce ningún roto pagar 100 dólares por una comida para dos personas en un restaurante.