El destino español conocido como la "capital europea de las infidelidades"

Ahora que llega oficialmente el verano, España vuelve a consolidarse como uno de los destinos favoritos de los europeos para pasar sus vacaciones en los meses estivales. El buen tiempo, la diversidad de paisajes, la cultura, la gastronomía o la amabilidad de la gente son solo algunos de los factores que llaman a muchos extranjeros a decantarse por España para sus días de descanso. Eso sí, no todos tiene las mismas ideas cuando quieren pasar unos días en nuestro país, por eso terminan eligiendo destinos muy concretos .

El diario británico The Sun ha publicado un reportaje basándose en un nuevo estudio de la web de contactos británica IllicitEncounters, que con sus datos apunta a un destino español muy conocido y popular como ‘la capital europea de la infidelidad’. Tras una encuesta a 2.000 de sus usuarios, se les pidió que estimaran la probabilidad de ser infiel en algunos destinos turísticos muy populares entre la población europea.

“Magaluf es famosa por sus vacaciones llenas de alcohol durante décadas y su popularidad entre las despedidas de soltero y de soltera es otra de las razones por la que aún se la considera la meca de los cuernos” , ha explicado a The Sun la portavoz de la web de contactos al diario británico, que señala que el día 22 de julio es el más popular del año para poner los cuernos a la pareja.

No obstante. Magaluf no se queda solo en el ranking, ya que otra ciudad española se encuentra en el segundo puesto de la lista donde es más probable que los turistas sean infieles durante sus vacaciones. Y esa ciudad no es otra que Benidorm, un destino muy frecuente entre el público británico, pero también muchos turistas nacionales que deciden pasar en la ciudad unos días de descanso. El tercer puesto se lo lleva la isla griega de Zante, que completa el ranking.