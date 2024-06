Existen lugares en el mundo donde aún podemos ser pioneros y disfrutar de la posibilidad de crear un mundo perfecto. Y no son destinos lejanos. Uno de ellos está a poco más de dos horas de avión de España , en plena Unión Europea y, sin embargo, amenazado por la despoblación . Se trata de la verde Eire , más conocida como Irlanda .

Situada en el Atlántico, junto al Reino Unido, Irlanda no tiene problemas de demografía en las ciudades principales, pero sí en una serie de pequeñas islas que a lo largo de los últimos años han ido despoblándose. El gobierno irlandés ha tomado cartas en el asunto con el programa Our Living Islands , una iniciativa cuyo objetivo es incentivar la presencia de nuevos ciudadanos .

Los impulsores de Our Living Islands quieren recuperar la actividad de enclaves tan pintorescos como Arranmore o Clare Island, lugares de ensueño formados por casas blancas que miran al mar desde prados verde esmeralda. Ninguna de las localidades supera los 500 habitantes.

Hay otras 30 islas para elegir. Como elemento común: todas están frente a la costa de Irlanda, no están conectadas a tierra firme, quedan aisladas diariamente por la marea y son de propiedad pública. torno a 30 islas forman parte de la iniciativa, y todas tienen algo en común: se encuentran frente a la costa de Irlanda, quedan aisladas diariamente por la marea, no están conectadas al continente por un puente o calzada (por ahora), tienen poblaciones permanentes durante todo el año y no son de propiedad privada.