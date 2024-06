La cala más bella del Mediterráneo está en España, según 'The New York Times'

Si por algo son famosas las playas de Almería es por haber servido de escenario a decenas de grandes producciones del séptimo arte. Desde 'Lawrence de Arabia' a 'Indiana Jones y la última cruzada', pasando por 'El viento y el león', 'La historia interminable' o 'Hable con ella'. Pero estos paraísos no son solo escenarios perfectos para la gran pantalla, sino que albergan auténticos tesoros escondidos , lugares prácticamente vírgenes y alejados del gentío turístico propio de la época estival.

Un artículo publicado en la revista dominical de 'The New York Times' ha puesto su atención en una cala ubicada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar a la que ha calificado sin dudar como uno de los lugares " más bellos del Mediterráneo ", una playa de arena fina y poca profundidad, con aguas tan cristalinas que puede verse a través de ellas y rodeada de acantilados blancos .

No se refieren a algunos de sus estandartes playeros más populares, como pueden ser la Playa de los Muertos, la de Genoveses o la de Mónsul, sino a un rincón más escondido. Se trata de la cala de Enmedio , una pequeña maravilla de apenas 150 metros de longitud que cuenta con unas vistas privilegiadas al pueblo de Aguamarga y al cerro Mesa Roldán.

Se enmarca en un entorno único en el que la erosión ha ido generando dunas fosilizadas que se adentran en el mar y forman pequeñas pozas . Como se trata de una playa virgen, no tiene ningún tipo de servicio, ni papeleras ni servicio de limpieza. Eso significa que cualquier residuo, basura, papel, colilla debe guardarse y dejar este espacio tal y como estaba.

El mayor problema que encuentra la prestigiosa publicación es que no es fácil de llegar a la cala. Aunque en realidad eso la hace más especial y auténtica. Para acceder hay que recorrer en coche un camino no asfaltado hasta la cala del Plomo, y desde allí un camino a pie de unos 20 minutos aproximadamente que sale del aparcamiento. Se requiere calzado cómodo, agua y algo de comida para hacer este camino. Y, por supuesto, evitar las horas centrales del día para no morir de calor durante la caminata.