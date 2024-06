La isla española que ha enamorado a 'The New York Times'

Menorca, una joya en el archipiélago español de las Islas Baleares, ha conseguido capturar recientemente la atención del prestigioso periódico The New York Times, que la ha incluido en su lista de destinos recomendados para visitar en 2024, recomendando incluso itinerarios y actividades que hacer en la isla. La inclusión de este pequeño paraíso dentro de nuestras fronteras en esta lista no solo destaca la exuberante belleza natural de la isla, sino también su rica historia, su cultura vibrante y el compromiso con la sostenibilidad de sus habitantes.