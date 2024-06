El anfiteatro romano donde Espartaco empezó su rebelión está abandonado

Sí, como se ha dado en decir en los últimos tiempos, los hombres piensan cada día en el imperio romano , y la principal imagen que tenemos los hombres del imperio romano es un gladiador , tal vez no sea del todo rebuscado decir que los hombres pensamos cada día en Espartaco de Tracia . Tal fue la herida emocional que dejó la rebelión del esclavo de origen medo, que la propia Historia romana no pudo más que agigantar su figura. Y a lo largo de los siglos, la idea del guerrero que lidera una revolución de esclavos fue convirtiéndose en arquetípica: como Robin Hood, como William Wallace , figuras propicias a la aventura y a la épica.

Así que antes de darle vueltas a que los tíos pensamos en el Imperio Romano porque "los hombres tienen la necesidad de conquistar absolutamente todo", ¿por qué no imaginar que fantaseamos con la idea de un extranjero sometido que logra sublevar a los esclavos contra el poder de la casta? ¿Demasiado rojo? Vale, también podríamos pensar en la escena clave de la película de Kubrick -escena mil veces replicada en la cultura popular- en la que al exigir los romanos que los esclavos entreguen a su líder para salvarse, estos empiezan a decir "Yo soy Espartaco", uno a uno, en un conmovedor ejemplo de solidaridad y colectivismo ante la tiranía. ¿Aún demasiado progre? Bueno, fijémonos en el detalle de que, ante semejante muestra de amor, el guerrero curtido en mil batallas, deja caer una lágrima por su rostro reseco. ¿Muy nuevas masculinidades? Bueno, ese es tú problema. No digas que no te hemos dado alternativas.