Como este y casi todos los medios no nos cansamos de repetir, las turbulencias rara vez tumban un avión. Son un aspecto muchas veces inevitable de los trayectos. Eso no quiere decir que sean inocuas. De hecho, según la Administración de Aviación, aproximadamente el 65% de las lesiones sufridas tanto por pasajeros y tripulación. Por eso conviene seguir al pie de la letras los consejos de seguridad de la tripulación y, en algunos casos, algo de preparación psicológica, como la llamada 'actitud proactiva de aceptación', o lo que es lo mismo, aceptar que no se puede tener el control de esa situación y hacer las pases con el momento. O aplicar técnicas más pedestres como esos videos virales que te dicen que pienses en el avión como en un guisante flotando en gelatina: si la gelatina (o el aire que rodea al avión) se agita, puede que haga temblar al guisante, pero siempre lo mantendrá flotando en su interior.