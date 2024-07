La ciudad europea en la que puedes pagar con buenas acciones este verano

Hay otras Europas, pero están en esta. Por lo general, un poco más al norte . Y cualquiera que se haya subido a uno de esos transportes públicos nórdicos es los que no hace falta picar el billete y casi no hay controladores porque, obviamente, sería absurdo imaginar que alguien va a hacer uso del servicio sin haberlo pagado, conocerá esa sensación de libertad , casi de libertinaje, buenrollista y moralmente superior que, para qué negarlo, nos resulta a veces inquietante los que venimos del sur .

Dicho esto, Copenhague, capital de Dinamarca, ha dado un paso más en su confianza en la bondad de los desconocidos y ya no solo te da la bienvenida sino que incluso te invita al almuerzo y al café y a hacer kayak y a una serie de actividades culturales y de ocio, si es que les demuestras que has sido un turista ejemplar... con tu palabra. O casi. En realidad puedes demostrarlo, por ejemplo, mostrando un ticket de tren (el uso del transporte público es prioritario para no contaminar) o llegando en bici o apuntándote a la limpieza de alguno de los muchos huertos urbanos y tomándote un selfie para documentarlo.