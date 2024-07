¿De verdad este año todo el mundo se está yendo de vacaciones al norte?

Al parecer, la gente del norte anda un poco desnortada ante el inusual incremento de visitantes a sus codiciadas costas. No hay que ser la Nasa para darse cuenta de que el calentamiento global empuja a las acaloradas hordas hacia aquellas latitudes, al verde, al "nunca llueve que no escampa" y el "si buscas sardina y mujer fina, santanderina", pero por si hiciera falta, también lo dice la NASA: en poco más de dos décadas, de Castilla para abajo, la cosa podría volverse inhabitable. Nada mejor, pues, que subirse a buscar la fresca pero, ¿alguien le ha preguntado a los norteños que piensan de esta creciente 'invasión'?

"Ya desde hace un par de años no hay modo de ir tranquilamente a la playa -dice Lucía, santanderina de 52 años-. Teníamos algo muy bueno, un buen equilibrio entre belleza, turismo y gente local. Y eso se está perdiendo". La vecina de Puertochico, barrio aledaño al centro de la capital cántabra, asegura que pediría a los políticos que regulen bien la ley de costas para no masificar el litoral cantábrico, "como ya está pasando con el campo de golf que quieren hacer en Loredo. Ha habido manifestaciones en contra. No perdamos lo que es de todos por dinero fácil para unos pocos", se queja Lucía.