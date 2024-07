Restaurantes, velero y playas: las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val en Menorca

No obstante, el día más especial llegaría después, con un paseo en barco de lo más familiar recorriendo las aguas del mediterráneo, un plan más que frecuente cada vez que pisan la isla, ya que su cuñado tiene un llaut, una embarcación tradicional del archipiélago balear y con el que pueden recorrer algunas de las playas más bonitas de la isla.

Y aunque gastronómicamente no han mostrado demasiado, sí que se han pasado, como cada vez que visitan la isla, la panadería Forn Can Bep, donde ambos se fotografiaron e incluso el escritor no dudó en firmarle y dedicarle un ejemplar de su último libro, ‘Bocabesada’, a una de las encargadas del negocio. “Eres la mejor del verano. Siempre es un placer venir a darte un beso cada año”, le escribió Juan del Val.