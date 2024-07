El dilema del turismo: ¿qué hacemos con el 'petróleo español' para los que vienen?

Con todo, sería con la generalización de la sociedad de consumo cuando empezó a ser algo extendido. Pensemos, en todo caso, que no se considera turismo un viaje que no incluya pasar al menos una noche, si no se considera una excursión. Eso no signifique que no pueda ser una actividad igualmente edificante o que no sea lucrativa para el receptor, pero la definición canónica de la OMT incorpora ese requisito.