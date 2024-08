'Profesional' de la playa del sur vs. norte: "El beachspreading de Andalucía no se da arriba"

Admite también que el "beachspreading" exige unas reglas que hay que aplicar desde el primer día. "La primera, el madrugón. Este chiringuito no se monta solo. Hay mucho que preparar antes de salir y mucho que hacer al llegar. Además, si no llegas puntual, te encuentras con que han invadido tu parcela".

No obstante, no es la más expansiva. Se pueden ver carros de la compra que rebosan enseres. No faltan protección solar, mosquitero para la abuela, crema hidratante, tiritas y algún antiséptico de uso general. "Siempre hay alguna herida, una rozadura o algún corte superficial", dice este padre de tres hijos en plena adolescencia. Sus hijos se han acostumbrado a este despliegue, aunque el mayor empieza a echar mano del chiringuito que tienen a pie de playa. Y no lo ve mal. "Los fines de semana cambiamos la nevera por la terraza. Y también el café de la sobremesa hemos decidido tomarlo en el chiringuito".