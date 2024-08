Son muchos los viajeros que cuando dejan su rutina atrás y disfrutan de las vacaciones buscan una mayor intimidad . En los últimos años, los hoteles han sabido complacer a muchos de sus huéspedes más sibaritas, aquellos que buscan una habitación con piscina privada. ¿Quién no ha soñado alguna vez con una estancia de los más íntima con piscina privada?

Menorca es, sin duda, la isla balear más íntima y romántica, pero si además buscamos privacidad hay alojamientos que lo permiten y además a mucho lujo. Ese el caso del hotel Villa Margat de Can Faustino, una colección de palacios en el centro de la Ciudadella que no deja indiferente a nadie. La villa con piscina privada del hotel es una verdadera joya. “Recogida, discreta y bañada en el aroma de las bugambilias del patio de Can Faustino, Villa Margat es lo más parecido a disponer de un hogar en el centro histórico de Ciutadella. Con el placer de una piscina privada, cocina propia y terraza, además de las estancias y los servicios propios del hotel”, aseguran desde la web del hotel.