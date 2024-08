Vuelven las vacaciones en el pueblo de los 80: "Influye que sea el verano más caro de la historia"

Volver al pueblo en vacaciones vuelve a estar de moda. Al igual que en aquellos veranos de los 80 muchas familias volvían a la España entonces 'no tan vaciada' para reencontrarse con sus padres y pasar todos juntos las fiestas y verbenas patronales de agosto, la opción de regresar al 'hogar' de nuestra infancia se impone como una de las más razonables (y económicas) en una época en la que nuestro país acoge a más de 40 millones de turistas extranjeros .

Los precios de los hoteles de lujo han subido casi un 30% desde el fin de la pandemia y los hoteles asequibles han desaparecido. El precio de los vuelos nacionales también ha subido. En definitiva, tal y como subrayaba nuestro analista económico Javier Ruiz en 'MoneyTalks', "estas son las vacaciones más caras de nuestra vida". "Quienes disfrutan de rentas altas no van a notarlo tanto, pero los que aún no se han repuesto de la crisis de 2008 no pueden salir. Es el momento de la casa del pueblo, tirar de familia o ser aún más amigos de los amigos que tienen piscina", añadía.