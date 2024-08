Son miles los pensionistas que cada año se benefician de los viajes organizados por el Imserso que ofrecen una gran variedad de destinos en toda España. Por un precio asequible para todos los bolsillos gracias a la subvención estatal, los jubilados pueden disfrutar de alojamiento en régimen de pensión completa , transporte de ida y vuelta, seguro colectivo y programas de animación sociocultural. Eso sí, no todo el mundo puede escoger el viaje que quiera. El Imserso distingue entre pensionistas acreditados preferentes y no preferentes .

Estos aspectos a tener en cuenta son la edad, situación de discapacidad, situación económica, participación en el programa en años anteriores, o si se es o no familia numerosa. Los que consiguen mayor puntuación tienen prioridad a la hora de elegir plaza, son los acreditados preferentes. Estos tienen derecho a comprar los viajes un día antes que los no preferentes, que se tienen que conformar con seleccionar su destino vacacional entre las plazas restantes, no siempre las más atractivas. Veamos con más detalle cómo funciona el sistema de puntos de Imserso.