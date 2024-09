El mayor acantilado de Europa está en España

Porque más allá de la Garita, el entorno de los acantilados de Herbeira es todo un espectáculo. A lo largo de la línea de acantilados no solo es posible disfrutar del paisaje, sino también de la visión de caballos pastando en libertad. El mirador do Cruceiro de Teixidelo, que tiene una placa en conmemoración del actor Leslie Howard (Ashley Wilkes en 'Lo que el viento se llevó'), la Praia de Area Negra de Teixidelo, en la Punta de la Mina, la Punta do Furado y la Fervenza de Calabanda, son algunos de los tesoros que encontraremos en el camino.