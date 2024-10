Hay una diferencia fundamental entre pueblo y aldea, dos conceptos a veces empleados indistintamente cuando se trata de buscar el entorno rural más bonito de España. La diferencia entre ambos no radica solo en el número de habitantes. Una aldea suele ser más pequeña que un pueblo, pero no es así necesariamente. La denominación de uno y otro tiene más que ver con la administración del lugar. Las aldeas dependen de otros núcleos de población, los pueblos no.