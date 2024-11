Viajar es el mayor de los placeres, pero sucede que al cumplir los 50 te das cuenta de que todavía no te has atrevido con esas vacaciones aventureras con las que soñabas de joven. En el camino surgen demasiados impedimentos: compromisos familiares, falta de tiempo y de energía, enfermedades, la comodidad de ir a la playa cada año o el límite presupuestario. Ya no hay excusas. Ha llegado el momento de fijar una fecha en el calendario y cumplir el sueño. En Uppers te mostramos cómo planificar un viaje de aventura para mayores de 50.