Los 10 mejores destinos a los que viajar en 2025, según 'National Geographic'

Cada año, la prestigiosa revista National Geographic lanza su lista “Best of the World”, que destaca los destinos más impactantes y recomendados para los próximos meses. La edición de 2025 no es una excepción, seleccionando una serie de destino que incluyen desde maravillas naturales, hasta ciudades históricas y centros culturales en pleno crecimiento. Estos son los destinos que esta prestigiosa publicación considera que no pueden faltar en la lista de deseos de los viajeros más ávidos de nuevas experiencias.