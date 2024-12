Estudié Ingeniería Industrial, pero enseguida me introduje en el sector turístico en diferentes agencias de viaje. En una de ellas, Soltour, del Grupo Piñero, descubrí el nicho de los viajes de golf. Como siempre tuve en la mente la idea del emprendimiento y conocía bien el sector, en agosto de 2024 me lancé a poner en marcha este proyecto. Fue una manera de combinar mi experiencia de más de 20 años jugando al golf y mi trayectoria profesional en la organización de viajes. A partir de esto, mi idea es cubrir la demanda de golf con una oferta de viaje personalizado que resulta muy atractiva.

Hay gente que sigue creyendo que al hablar de golf se te ponen los ojos de dólar, pero no es así. Menos en España, un país privilegiado para practicarlo. En primer lugar, porque, por su larga tradición, posee un número importante de campos, más de 400, que gozan de gran popularidad entre profesionales y aficionados. Entre ellos, hay muchos que son muy accesibles o que ofrecen tarifas especiales y promociones. En segundo lugar, porque dentro de estos viajes más completo que el golf, puedes elegir según el clima, el encanto paisajístico, la oferta cultural, la gastronomía… Lo mismo se puede decir de otros países.

Es un ejercicio fabuloso para cualquier edad, pero sobre todo a partir de los 50 años, la gente va descubriendo que invertir en la práctica de este deporte acaba siendo un ahorro en medicinas. La fórmula que yo ofrezco dispara las hormonas de la felicidad. No sé si hay moda, pero sí es verdad que se ha expandido la idea del golf como una forma natural de ejercitar la mente y el cuerpo. En una partida de 18 hoyos, generalmente caminas unos diez kilómetros. Esto nos da una ide de las calorías quemadas. Además, se trabaja áreas como la coordinación y la elasticidad.

Muchos jubilados están haciendo del golf su modo de vida. No hace falta tener un determinado nivel para disfrutarlo y no todo el tiempo estás dándole a la bola. Habrá quienes se concentran solamente en su objetivo de llegar al hoyo con el menor número de golpes, mientras que otros le dan más importancia al disfrute del aire libre y a las caminatas en un entorno relajante.

Es una creencia errónea. Quien va al campo es porque le gusta el golf y quiere jugar. Es un deporte que, si te gusta, te engancha hasta la médula. Si no te atrae, no puedes fingir. Es verdad que hay muchos CEO y empresarios y compartir cuatro o cinco horas en el campo da pie a conversaciones que luego continúan en la cafetería del club o incluso generan amistades duraderas. Puede ocurrir que a partir de ahí se abra una oportunidad profesional, pero será algo espontáneo. No conozco a nadie que se apunte con este fin.