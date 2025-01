Los niños tienen una curiosidad que tendemos a perder con la edad, pero las mentes más inquietas no dejan de hacerse preguntas para intentar comprender un poco mejor el mundo en el que viven. Puede que con el paso del tiempo nos quede claro el motivo por el que la luna no se cae o por qué algunos animales pueden respirar debajo del agua, pero hay otras muchas cosas que no siempre se conocen y nunca está de más saber, como el motivo por el que el agua del mar es salada.