Parece la capilla Sixtina pero está en España

La capilla Sixtina es una de las grandes muestras de arte de la historia, una maravilla pictórica que todos debemos conocer y, si es posible, ver in situ al menos una vez en la vida. El problema es que hay que ir al Vaticano, algo que no está al alcance de todo el mundo en cualquier momento. En cambio sí tenemos más a mano algunas joyas de la arquitectura renacentista española no tan célebres como la obra de Miguel Ángel pero de extraordinario interés para quienes deseen explorar nuestro patrimonio.