En Uppers queremos recordar cómo proteger la caravana para que las vacaciones sean idílicas y no te lleves sustos. Principalmente, vamos a incidir en cómo evitar el robo de la caravana. No queremos ser agoreros, pero con estos consejos viajarás y dormirás mucho más tranquilo. Un ladrón siempre está al acecho y se aprovecha de que estamos relajados y en modo “desconexión”.

La tendencia es buscar zonas aisladas y más tranquilas, con poco ruido y escasa luz, descampados o parques, no obstante, no es lo más seguro porque podemos estar desprotegidos frente a unos asaltantes. Por tanto, otro consejo es no apurar la conducción hasta que se haga de noche por avanzar más kilómetros sino parar de día, reconocer la zona y elegir un buen sitio.