El año 2020 ha sido, por lo menos, muy extraño… Nos hemos visto obligados a quedarnos en casa y posponer todos los planes hasta nuevo aviso, pero 2021 ¡pinta mucho mejor! Nuestra economía también se ha visto un poco tocada, pero eso no significa que no podamos hacer una escapada porque, ahora más que nunca, nos la tenemos merecidísima.

No hace falta irse lejos para pasar unas vacaciones en España de ensueño en cuanto podamos volver a viajar. El nuestro es un país muy diverso, repleto de lugares con encanto como playas increíbles, ciudades y pueblos con siglos de historia o parques naturales muy diferentes entre sí. Ponte como uno de los propósitos de 2019 descubrir los mejores lugares para visitar en España y prometemos que será un año de película.Es por eso por lo que hemos realizado una lista donde te decimos cuáles son los destinos más baratos para viajar por España en 2021 , así que no tendrás pretexto para quedarte en casa. ¿Hueles? ¡Son las vacaciones de verano que se acercan!

Islas Cíes, Pontevedra

En las Rías Baixas hay un pequeño paraíso que el bueno de Danny Boyle aparentemente no tuvo en cuenta cuando rodó The Beach. Para contemplar playas de arena blanca y aguas cristalinas no es necesario volar miles de kilómetros. Basta con subirse al ferry en Vigo y navegar hasta las islas Cíes.