Por suerte, a lo largo de los casi 8.000 kilómetros de litoral que hay en España, todavía queda algún que otro lugar en el que podremos relajarnos y darnos un buen chapuzón sin preocuparnos por no encontrar sitio en la arena. Si aún no has planificado tus vacaciones, pero sabes que quieres ir a la costa, anota: estas son algunas de las playas más desconocidas del país. ¿Te animas a descubrirlas?