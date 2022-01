"Acompaño a los mayores en sus viajes": los nuevos servicios de las agencias para seniors

Los mayores que convivían en el mismo complejo residencial veían en Cabrillana al hijo perfecto que les habría gustado tener. Sin embargo, a él le partía el alma ver que, dado el avance de la enfermedad, su madre ya no podía disfrutar como a ella le habría gustado de ese tiempo que él la estaba dedicando. Ya era tarde también para viajar y visitar los lugares que le habrían encantado. "No tenía sentido. Le daba igual estar en un sitio que en otro ", señala.

Lo que le apenaba era ver que otras personas mayores en mejor estado ya no tenían ninguna motivación para conocer nuevos destinos, divertirse o practicar actividades diferentes. "Esto me llevó a pensar que lo que no pude hacer con mi madre podría hacerlo con otras personas, gente mayor que no encuentra a nadie que organice un viaje de la forma que ellos necesitan". Y así dio forma y nombre a su plan: Viajes de la edad tardía.