Ángel, motero a los 64: "He recorrido el norte de España con mi hijo para celebrar mi jubilación"

Camisetas, un par de forros polares, un chubasquero, varios pantalones… Ángel repasa mentalmente lo que necesita meter en las bolsas para su próximo viaje en moto . Tiene 64 años y la jubilación ha llamado a su puerta tras casi 40 años trabajados. Con los nervios de aquel que va a cambiar radicalmente de vida, planifica perfectamente la ruta que va a realizar con su hijo por el norte de España . Una semana en la que recorrerán varias comunidades, mano a mano, como antaño. “Todos los veranos hacemos una ruta, de más o menos días, pero esta es, sin duda, la más especial. La hacemos para celebrar que comienza una de las etapas que más ganas tenía, acabo mi andadura laboral y ahora mi prioridad es disfrutar de mi familia, de mis aficiones y, en definitiva, de todo lo que hasta ahora me ha sido imposible”.

Motero desde que tenía apenas 16 años, su afición por este mundo se acrecentó hace diez cuando se compró una BMW de carretera. "Me dije que era el momento de darme un gusto. Con mis hijos ya mayores e independizados pensé: por qué no. Y la verdad que fue de las mejores decisiones que he tomado. Salgo de ruta con un grupo de amigos cada domingo. Quedamos a primera hora, desayunamos y nos ponemos en marcha. Hay días que vienen nuestras mujeres con nosotros, otros vamos solos. Paramos a tomar el aperitivo y a la hora de comer estamos en casa".