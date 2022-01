Avión, barco, bus, coche, tren… Las formas que existen para viajar son muchas, siendo siempre una más cómoda que otra dependiendo del destino, claro está. Siempre hay épocas en las que es más recurrente viajar, como el verano, la Semana Santa o cuando consigues cuadrar unos días de vacaciones con el resto de los miembros de la familia o tus amigos, cosa que cuando llega la jubilación no tienes que hacer porque, al fin, tienes mucho más tiempo libre. Es entonces cuando puedes aprovechar para hacer esos viajes espaciales que siempre has soñado pero que por una cosa u otra no has podido, y si estás pensando en buscar uno de ellos… ¿qué tal el viaje en tren más largo del mundo?