El Camino de Santiago no es ruta apta solo para personas jóvenes acostumbradas a hacer trekking o senderismo. También es un viaje apetecible para los seniors. Según datos de la Oficina del Peregrino, en 2020, dos de cada diez viajeros que solicitaron la Compostela tenían 60 años o más.

La edad no es un impedimento para hacer la ruta jacobea. Lo esencial es evaluar las condiciones físicas de cada uno, al margen de la edad. De esta manera podremos escoger un trazado que no suponga un esfuerzo físico excesivo . Esta recomendación se aplica a todos los viajeros, independientemente de sus años.

Lo fundamental son las condiciones físicas. Si hay una patología previa, hay que valorar con el médico las implicaciones del viaje. Él será el que tenga la última palabra y asesorará sobre la intensidad física recomendable. A veces no hay un problema de salud específico, pero no estamos en buena forma física o la movilidad es muy lenta. El Camino de Santiago no debe hacerse a la carrera. Cada peregrino debe establecer su propio ritmo y la distancia que recorrerá en cada etapa, teniendo en cuenta que el objetivo es llegar a Compostela, pero, sobre todo, conocerse y disfrutar de la propia compañía y la de los compañeros de viaje.