Diez chiringuitos 'bien guardados' de las costas españolas que deberías conocer

Esta no es una lista cualquiera… Es la lista Uppers de los mejores chiringuitos de España. Podrás recorrer la península y nuestras maravillosas islas siguiendo nuestra chiringui-ruta. Algunos son secretos, otros están recién inaugurados, unos son de diseño y otros de toda la vida… Pero todos tienen algo en común: son esos chiringuitos que cuando los conoces no quieres compartir con nadie para que no se llenen. Así que ya sabes, guárdanos el secreto porque te lo contamos por ser tú. ¡Dinos cuál es tu favorito!