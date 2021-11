The Villages se ubica en el condado de Sumter y presume de un clima cálido, con una temperatura media entre los 25 y los 28 grados, que posibilita vivir prácticamente en el exterior. Si decidimos pasarnos por allí, el tiempo no será ninguna sorpresa y podremos disfrutar de un lugar pensado para facilitar la vida de los mayores.

Las personas que viven en The Villages no solo se han hecho con una casa, en propiedad o en alquiler, sino que han 'comprado' todo un estilo de vida . Un estilo de vida en el que priman la diversión, las compras, las relaciones sociales, el deporte (el golf es el deporte-rey) y, en menos medida, las actividades filantrópicas. El bien común no es lo más buscado en The Villages, pero existe, quizá como concesión a lo políticamente correcto.

Porque el objetivo número uno por el que el promotor Harold Schwartz creó The Villages en los años 80 es que los mayores de 55 , el grupo conformado por boomers y mayores, lo pasen bien, y, a su vez, consuman ocio , restauración y todo lo que tiene que ver con el lifestyle. Y que no tengan que salir de los límites de la ciudad.

Para ello, Schwartz y sus socios crearon una ciudad articulada en dos grandes plazas , dos puntos de encuentro jalonados por restaurantes, tiendas, centros de belleza, campos de golf y espacios de usos múltiples donde tienen lugar las actividades que los responsables de The Villages diseñan meticulosamente en función de la época del año. Incluso han pensado en actividades para realizar con toda la familia, como son los campamentos de verano para que los nietos puedan pasar algunas semanas con sus abuelos sin que estos tengan que desplazarse. La salud es otro de los puntos fuertes de esta ciudad para mayores. The Villages cuenta con dos hospitales y todo un p rograma de prevención y recuperación para personas con problemas de memoria o de movilidad.

En cuanto a la vivienda, esta ciudad para senior ofrece distintas posibilidades de alojamiento, la mayoría en casas individuales con garage y jardín . Quien no haya disfrutado del sueño americano en su juventud, puede hacerlo ahora teniendo unas finanzas saneadas . Según figura en la página web, el coste de las villas está entre los 200.000 y los 400.000 euros . A ese desembolso, hay que añadir el importe de cada servicio, por ejemplo, el acceso al campo de golf y a las actividades de ocio o el coste de servicios de vigilancia y seguridad. En total, entre 700 y 1.000 euros mensuales . No se trata de un espacio al alcance de todos. De hecho, el 98% de sus inquilinos o propietarios son caucásicos, y muchos de ellos hacen suyos los valores del partido republicano.

La web de The Villages muestra abundantes testimonios de sus habitantes más satisfechos. Todos dan cuenta de una existencia plácida cuyo único objetivo es procurarse bienestar y hacer que "la aventura de la jubilación" sea un camino lleno de buenas sorpresas. Pero en el paraíso también puede haber problemas. O grietas, como refleja el documental de Filmin 'Una clase de cielo'. Dirigido por el cineasta floridano Lance Oppenheim 'Una clase de cielo' pone el foco en los inadaptados a ese santuario de madurez y bienestar, personas que no quieren elegir entre la libertad de acción y la comodidad. Como dice uno de los protagonistas del filme: "me da lo mismo si voy a la cárcel por tener algo de cannabis y coca. Simplemente, adelgazaré y daré clases de tai chi". Desde esa perspectiva, vivir en la cárcel o en The Villages no parece tan diferente.