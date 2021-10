Uno de cada tres billetes de avión cancelados el año pasado por la pandemia, el 37%, aún no han sido devueltos. Se trata de aquellos boletos de los cuales se solicitó la devolución en lugar de un bono para la adquisición de otros vuelos.

En total, la suspensión de los vuelos por el COVID-19 implicó 500.000 trayectos y afectó a entre 20 y 30 millones de pasajeros. Las agencias de viajes señalan a las aerolíneas, en concreto a cuatro: "Las que más problemas están teniendo son, en este caso, Ryanair, Norwegian y dos rescatadas, Plus Ultra y Air Europa, que no están haciendo la devolución", afirma a esta cadena el vicepresidente de la Conferencia Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego.

¿Debo aceptar el bono que me ofrece la aerolínea?

Según las normativas europeas (y sus interpretaciones), la aerolínea está obligada a devolverte el valor del billete siempre que sean ellos quienes hayan cancelado tu vuelo . Pero ya hemos visto noticias y casos de aerolíneas europeas que se niegan a proceder al reembolso de vuelos y que el Gobierno quiere permitir que las aerolíneas puedan ofrecer bonos (que deberían reembolsarse si el pasajero no lo ha utilizado en el plazo de validez del mismo).

Si tras poner la reclamación pertinente a la compañía aérea para solicitar el reembolso de vuelos cancelados por Coronavirus, recibir la propuesta de bono, llevar el caso a AESA o preferir gestionarlo a través de Reclamador (con su correspondiente comisión), no has conseguido todavía el dinero, queremos contarte una (posible) vía para intentar recuperar el dinero de tus vuelos cancelados.

Recuerda que la aerolínea está obligada a devolverlo en caso que el vuelo se haya cancelado (si tú has decidido/sido obligado a no viajar pero el vuelo ha operado con normalidad no estarías cubierto por la normativa 261/2004 en materia de cancelaciones por causa mayor).