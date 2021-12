Rodearse de naturaleza, practicar la alimentación consciente, iniciarse en el yoga o 'entender' el lugar al que nos trasladamos son las nuevas demandas de los viajeros seniors

Los hoteles para desconectar del estrés son en sí mismos un destino turístico, más que el lugar de su emplazamiento

Conocer la gastronomía o la artesanía local son tendencias que también contribuyen a la experiencia del nuevo viajero

Vemos el final de 2021 como una especie de gymkana a la que llegamos exhaustos. Hacer reset para empezar 2022 en forma se convierte en una especie de búsqueda del Santo Grial en una maraña de ofertas. Para hacértelo fácil, hemos encontrado cuatro destinos que alimentarán tu cuerpo, tu mente y hasta tu corazón. Y todos están en España. Sus responsables nos explican por qué es una buena idea comenzar en cada uno de ellos el nuevo año.

Una experiencia 360º en plena naturaleza

Una de las pocas cosas buenas de esta pandemia es la convicción de que el autocuidado es necesario para escapar del virus y, de paso, avanzar hacia la felicidad. Si este es tu caso, Mas Qi, una masía situada en la Sierra de Mariola, entre Valencia y Alicante, es tu opción para recargar pilas. Su nombre lo dice todo: el Qi es la energía vital de la medicina tradicional china. Sonia Ferre, fundadora de este centro, admite que la pandemia ha creado un nuevo tipo de viajero: el que quiere aprender para vivir de manera más placentera y saludable. ¿Su punto fuerte? Una experiencia 360 grados que trabaja la parte física y mental, incluidas sesiones de mentoring y clases de alimentación. "Hay una relación entre cómo como, cómo siento y cómo vivo, mi nivel de energía" asegura Ferre durante la entrevista con Uppers.

¿Existe un turista sénior que no es estacional? "El grupo más importante de cliente está entre los 30 y los 60 y tantos años, incluso gente más mayor. Vienen tanto hombres y mujeres, a veces solos. El cliente que viene a Mas Qi tiene libertad para elegir su espacio y su tiempo. A veces vienen porque están súper estresados y necesitan un reset. Vienen fuera de las vacaciones, aunque sea una semana solo, sobre todo directivos y gente que tiene puestos importantes. Al final, somos un establecimiento pequeño y no sufrimos tanto la estacionalidad. Aunque agosto tiene una ocupación increíble", estamos llenos casi todo el año"

¿Existe un turismo en el que el viaje es el hotel, más que el destino? En nuestro caso, el destino es el lugar. No estamos en una zona turística y la gente viene a quedarse. Viene, aparca el coche, les recogemos si vienen en avión o en tren, y se quedan en Mas Qi todo el tiempo. Estamos dentro de un parque natural y aprovechan para dar paseos, pero la verdad es que se entregan a nuestra propuesta: yoga, meditación, masajes, terapias energéticas, comer sano y encontrar el equilibrio perdido en esta vida de prisas”.

¿Qué ofrecéis en fin de año? "Nuestra oferta siempre está vinculada al yoga, a la meditación… A todas las actividades que dan sentido a nuestro trabajo, pero en fin de año tenemos actividades especiales como una master class con una astróloga que va a anticipar cómo será el nuevo año, cuáles son los retos que tenemos por delante y qué podemos hacer para enfocarlo mejor y sacar el máximo jugo. En Nochevieja, también hacemos algunas sesiones para descubrir los nuevos objetivos y propósitos del año".

¿Cómo empezar 2022 reseteados? "Nuestra oferta habitual más las sesiones especiales de estos días están ahí. Pero lo que más va a incidir en la estancia del cliente es nuestro equipo. Somos 22 personas que intentamos dar los mejores servicios desde el corazón. Lo que nos diferencia es el equipo. Cada uno de nosotros trabaja vocacionalmente con lo que son sus dones, intentando ofrecer lo mejor. Y eso es lo que la gente recibe".

Un clima privilegiado, un entorno paradisiaco y una amplia oferta

Sotogrande es un enclave privilegiado, un oasis entre Gibraltar y Málaga con un microclima en el que no se baja de los 20 grados. Allí se ubica el hotel SO Sotogrande, primer hotel-resort de la marca SO en el sur de Europa. El nuevo establecimiento es un centro de bienestar de 2.800m2 dónde desconectar de la rutina y perderse frente al Mediterráneo, 152 habitaciones, tres piscinas, seis restaurantes y bares con una oferta gastronómica sin precedentes en la zona y un centro de bienestar y wellness difícilmente superables. Hablamos con Chloe Brandalac, directora de Ventas y Marketing.

¿Existe un turista sénior que no es estacional? "El hotel ha abierto el 1 de agosto, no podemos descartar este tipo de tendencia".

¿Existe un turismo en el que el viaje es el hotel, más que el destino? "Por supuesto, hay un tipo de turista que busca no salir del recinto. Personas que trabajan en profesiones de estrés y que quiere relajarse y encontrar un hotel en el que establecerse sin tener que hacer nada más. La propuesta de SO Sotogrande es tan amplia que puede cumplir con las necesidades de este viajero a la perfección”.

¿Qué ofrecéis en fin de año? "Nuestra propuesta se compone de un menú distintivo para celebrar estas fechas memorables. Nuestra filosofía parte del Cortijo Revolucionado por lo que los platos van a contar con una inspiración italiana gracias a la influencia de sus chefs italianos. También contaremos con un brunch al estilo buffet con una variedad de productos como amplia selección de pastelería para abrir boca, estación de ensaladas con los clásicos como la ensalada César, huevos y raviolis y, como platos principales, quesos, calabaza, paella, lomo, calamares o paletilla de cordero".

¿Cómo empezar 2022 reseteados? Uno de nuestros puntos diferenciadores es nuestro centro de bienestar y wellness con ocho cabinas de terapias naturales, cosmetología moderna, crioterapia, flotarium y fisioterapia, piscinas termales, área de relax y un hammam inconfundible. Además, disponemos de un gimnasio con las últimas máquinas en fitness y una zona para realizar yoga shala y meditación. También ofrecemos estancias con una carta de tratamientos muy nutrida para mimarnos y hacer una détox postnavideña.

Una anfitriona exquisita, experiencias inolvidables

No hay cadenas hoteleras detrás, sino una anfitriona volcada en crear experiencias para sus invitados. Así puede definirse la propuesta de Cristine Bedfor en Mahón. Sus responsables han supervisado cada detalle (solo un ejemplo: la decoración es de Lorenzo Castillo) con el fin de que la estancia sea especial. Si hay algo que define este establecimiento menorquín es la de compartir. Por ello, esta Navidad, en colaboración con la Cruz Roja, ha lanzado un proyecto solidario de recogida de juguetes para los niños de Menorca. Cristina Lozano, presidenta y CEO de Cristine Bedfor, contesta a nuestras preguntas.

¿Existe un turista sénior que no es estacional? "Apostamos por una Menorca 'all year long'. Poder descubrir sitios que en verano no nos da tiempo, conocer la isla a través de las cuatro estaciones. Interactuar con lo local, sin prosa, sin agobios, sin agendas… Pasear, montar a caballo, empaparse de la historia de Mahón y de Menorca. Catar el producto local en el amplio sentido de la palabra, y ¿por qué no? conocer a los productores y artesanos locales y experimentar comidas 'del huerto a la mesa'. Vivir el día a día de Mahón, sus bares, sus restaurantes, sus gentes… Menorca es mucho más que sol, playas, calas y aguas transparentes.

¿Existe un turismo en el que el viaje es el hotel, más que el destino? "El destino es Menorca. Cristine Bedfor es la casa donde vivir momentos inolvidables donde sabes que te esperan para cuidarte, para darte apoyo y para arroparte. Nuestra 'guest house' es parte del concepto destino. Pero ambos se suman y nuestros clientes no entienden el uno sin el otro, y nosotros tampoco".

¿Qué ofrecéis en fin de año? "Un segundo hogar, la casa de unos amigos, un ambiente único, familiar, cuidado, confortable y muy muy cómodo. Donde solo vienes a pasarlo bien, disfrutar y desconectar. Nos ocupamos de que todo, absolutamente todo, esté bajo control y organizado".

¿Cómo empezar 2022 reseteados? "Descansando, disfrutando, divirtiéndonos, cuidando nuestro cuerpo y mente. Meditar, hacer yoga, caminar, estar mucho al aire libre, comer sano, y comer bien es nuestra propuesta. También queremos compartir todo lo que nos ilusiona, brindar por un nuevo año, por nuevas aventuras y proyectos. Ofrecemos un reseteo profundo y total. Por nuestra parte, seguiremos evolucionando y creciendo junto a nuestros amigos y clientes".

'Gestores de felicidad' en un paraje histórico

Autenticidad, historia con mayúsculas, una bodega y un santuario dedicado al bienestar. Abadía Retuerta LeDomaine propone toda una experiencia regeneradora que puede disfrutarse después de las Navidades, cerca de la primavera. "La mayoría de nuestros huéspedes repiten y quieren retirarse en la abadía al menos una vez al año", asegura Enrique Valero, director general de este complejo ubicado cerca de Valladolid.

¿Existe un turista sénior que no es estacional? "El covid ha acelerado la tendencia. El perfil mayor de 45 años va buscando no ser un turista, sino ser un viajero y crear un destino a medida. Toda la preparación del viaje y, muy importante, el postviaje son parte de esa experiencia. Somos 'gestores de felicidad'. Yo no estoy hablando de un hotel o de una bodega o de un restaurante, sino que estoy trabajando para un viajero que quiere emplear su tiempo libre, incluso solo, para desconectar del día a día. Por eso también hemos apostado por lo que llamamos 'el santuario', el spa y toda la parte wellness. Lo que más percibo, dentro del sector, es el crecimiento del turismo de bienestar, meditación, tratamiento… Eso va a ser la tendencia que va a crecer".

¿Existe un turismo en el que el viaje es el hotel, más que el destino? "La tendencia es imparable. Hemos cambiado de ser turistas a ser viajeros. Los viajeros ahora quieren entender el sitio donde van a disfrutar de su experiencia. Vas a un hotel donde suceden cosas y eres parte de ese destino, lo haces tuyo. Quieres conectar, sentir el sitio. Abadía Retuerta tiene tres patrimonios: el histórico, el natural y el humano, empleados y huéspedes. Cuando conectas todo eso, cobra sentido".

¿Qué ofrecéis para desconectar? "La magia que buscamos en Abadía Retuerta sucede cuando conectas la experiencia del empleado con la del huésped. Tenemos la ventaja de que conectas con el territorio, una abadía del siglo XII con un legado, más las 700 hectáreas que nos rodean, permiten la desconexión total del que viene con prisas y desde el atasco. La frase de nuestros clientes es 'aquí el tiempo se para'. Hay 8.000 m2 para solo 30 habitaciones, estás viviendo la historia, la cultura de nueve siglos, la música de los pájaros, los paseos por el huerto o los baños de bosque. En definitiva, se trata de conectar con el territorio".