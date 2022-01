Ese dicho popular de que perro y hombre acaban pareciéndose no se les escapa a las marcas de lujo y cada vez más aprovechan el boom para ofrecer todo tipo de productos y complementos acordes con el glamour de su dueño. Hablamos de bolsos de transporte de Louis Vuitton, camas de Versace o joyas de Tiffany&Co para sorprenderle el día de su cumpleaños.

Con este escaparate, el escritor Lord Bryon debería levantar la cabeza y recapacitar su idea de que el perro posee belleza sin vanidad y todas las virtudes del hombre sin ninguno de sus vicios. Y no solo el perro. Cualquier animal de compañía puede acostumbrarse sin problema a los gustos sibaritas de su dueño y es una de las cosas que sorprenden al llegar al resort de cinco estrellas Vive Pet Resort, en Las Rozas (Madrid). Aunque los canes son sus clientes más habituales, admite también gatos, serpientes, conejos, roedores y cerdos. No pasean por sus instalaciones con albornoz ni pantuflas bordadas con sus iniciales , como quizás lo harían sus dueños, pero por su aspecto se diría que están pasando una estancia muy confortable.

Su gerente, Sandra Vela , fue la primera que se sorprendió con la demanda de este tipo de servicios cuando ideó su proyecto, hace cuatro años. El complejo tal y como es hoy se inauguró en marzo de 2020 y no deja de crecer, tanto en instalaciones como en servicios. "El éxito -dice- está en adaptarse a los deseos del dueño y, sobre todo, de nuestros huéspedes, los animales . Siempre están acompañados por un cuidador, que les dedica todo tipo de mimos y cuidados en cuanto a ejercicio, juegos, alimentación o cualquier otra necesidad, siguiendo y respetando sus rutinas habituales".

No habrá huéspedes más agradecidos en un hotel de cinco estrellas que los animales de compañía. No protagonizan escenas tan descabelladas como las de Ava Gardner, a quien invitaron a salir del Ritz por su tendencia al sexo y al alcohol. Tampoco podrá sacarles nadie los colores por haber robado esas cosas que con tanta frecuencia desaparecen de las habitaciones humanas con precios prohibitivos: cosméticos, artículos de tocador, toallas, piezas de la vajilla, secadores de pelo o almohadas. Un perro tampoco fumará en la cama ni habrá riesgo de que el recinto acabe en llamas. Y no hará las peticiones excéntricas de los millonarios, como alfombrar el suelo de pétalos de rosas o decorar la habitación de un color especial.