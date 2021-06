El hotel te da acceso a una vida extra, momentánea, y al marcharte te devuelve a la principal. Es un espacio que abre paréntesis. Pasa en verano muy especialmente. Quizá no en el último verano, pero sí, por fin, otra vez, en el que está a punto de llegar. En el instante que empujas la puerta de la habitación, con la maleta, la vida en curso se interrumpe, o continúa como acotación. No es raro que el visitante experimente una mayor sensación de libertad. Muchas veces un hotel no implica nada más que refugio: techo, paredes, luz lateral, cama, una intimidad hueca, ajena. Llegas, permaneces lo imprescindible, y lo abandonas. Otras pocas, justo ocurre todo dentro, lo indefectible y lo innecesario.