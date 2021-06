Estrés, malos hábitos, fatiga pandémica, vuelta a una rara normalidad… No son condiciones para un buen descanso. De hecho, dormir bien se está convirtiendo en un lujo . Más de cuatro millones de españoles (10% de la población total), y más de 12 millones (30%) aseguran que se despiertan con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finalizan el día muy cansados , según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Esto significa que alrededor de un 40% de la población española ven amenazada su salud y calidad de vida por sus problemas en el descanso.

Si te reconoces en estos datos, quizá has pensado que vas a darte el capricho de ofrecerte un descanso real . Si esta es tu opción, los siguientes hoteles te lo van a poner fácil.

Hotel Healthouse Las Dunas: colchones que monitorizan

El control de sueño se mide a través de un colchón capaz de monitorizar de forma no intrusiva los movimientos, la posición, las fases del sueño y otras variables fisiológicas para mostrar un índice de calidad del sueño. También es capaz de interactuar procesando los datos para aprender la dinámica de cada sesión de descanso. Así, este colchón inteligente va modificando su estructura para adaptarse a las necesidades de descanso de cada usuario.

Six Senses Douro Valley: comprometidos con el descanso

Hoteles Travelodge: pensados para los viajes de trabajo

Sí, los viajes de trabajo han vuelto. Y con ellos, la incomodidad de los que no se acostumbran en camas extrañas. Por esta razón, Travelodge España pone a disposición de sus clientes las cuddillow, almohadas envolventes que abrazan a sus usuarios para ayudarle a conciliar un descanso reparador. La clave está en la calidad de sus tejidos y en el material con el que están hechas: el memory foam, una espuma de grandes prestaciones que se adapta a las formas de cada persona. Las almohadas cuddillows siempre están a disposición de los clientes bajo petición .

Hyatt Place Nashville Downtown: el descanso más tecnológico

Cabañas en los árboles de Zeanuri: lo natural es descansar

De vuelta a España, un hotel con otro concepto de descanso , protagonizado por la naturaleza. La propuesta de Cabañas en los árboles, en Zeanuri (Vizcaya), es 'envolver' al cliente en un estado de bienestar y tranquilidad . En él no hay nada que te recuerde al estrés diario: solo tú , una cabaña suspendida en un árbol y el bosque a tus pies. Aquí no hay aparatos que simulen nada , sino los propios sonidos de la montaña. Se necesita poco más porque en ese ambiente el descanso está garantizado, pero puedes otro homenaje en su spa ecológico.

Las cosas que no hay que hacer para dormir bien

Todos estos hoteles ayudan a descansar mejor, pero no harán milagros si no cumples ciertas pautas que favorezcan un buen descanso. Expertos como los de la plataforma de bienestar holístico Gympass o los creadores de la aplicación Synctuition, especializada en terapia del sueño explican qué es lo que no debemos hacer si queremos descansar bien.