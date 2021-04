¿Por qué han tardado en decidirlo?

Es la primera vez que un responsable del ministerio de Derechos Sociales, del que dependen ambos programas del Imserso, se pronuncia sobre su reanudación. Hasta ahora, el ministerio que dirigía Pablo Iglesias era cauto, y no se pronunciaba sobre la posible vuelta de los programas, era la ministra de Turismo, presionada por la patronal hotelera y de viajes, quien anunciaba el retorno del programa .

Desde el Imserso se remiten a las palabras de la ministra, y no esgrimen ahora las dudas que mostraron hace unos días cuando fueron requeridos por este medio al respecto. Entonces, desde la dirección general se manifestaban ciertas dudas sobre si era oportuno reactivar un programa que promueve la movilidad por todo el país aunque los viajeros estén vacunados, ya que aún así, podrían ser vectores de transmisión a otros grupos de población aún no vacunados.

¿Los pliegos aún no están cerrados?

Todas estas cuestiones deberían estar reflejadas en los pliegos de condiciones del nuevo contrato que el Imserso debe sacar a concurso este año. Estos pliegos " se están terminando, aunque todavía no hay fecha para su presentación " indican a Uppers fuentes del Imserso. Esto complica la situación, ya que antes de la puesta a la venta de las plazas, el contrato debe ser adjudicado a alguna de las empresas que se presenten al concurso.

¿Cuándo puedo apuntarme?

Es probable que si todos estos inconvenientes se solventan, hasta julio no se abra el plazo de inscripción a los viajes que empezarían como pronto en octubre.

¿Hay que estar vacunado?

Una de las preguntas que surgen es si hay que estar vacunado para optar por los viajes. Desde el Imserso no afirman ni desmienten esta posibilidad. Lo más probable es que no sea un requisito indispensable para poder viajar, ya que eso supondría un precedente en los procesos administrativos, y el Imserso podría verse inundado de denuncias por discriminación o vulneración de derechos, asunto delicado en el que el organismo no quiere entrar.