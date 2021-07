No se pedirá certificado de vacunación para viajar, ni pruebas PCR negativas o test de antígenos. Si das positivo por Covid y tienes que volver a destino, el seguro te cubre la vuelta a casa, y te devuelven el dinero de los días que no hayas podido aprovechar.

El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de julio y no se aceptará ninguna solicitud fuera de plazo. Sí has viajado otras veces, ya te habrá llegado la carta con la acreditación. Si los datos son correctos no tienes que hacer nada. Cuando se abra el plazo de venta, en septiembre, acudes a la agencia de viajes a contratar, o bien lo haces a través de la web de las empresas ganadoras del concurso que aún no se ha adjudicado. Si eres nuevo debes solicitar tu plaza en este enlace.