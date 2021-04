La gente tiene ganas de viajar, y ya no al extranjero, también de recorrerse España de punta a punta para conocerla mejor y salir de la rutina en la que nos tiene sumidos la pandemia. Pero hasta que gran parte de la población no sea vacunada, lo cierto es que los viajes sin restricciones parecen complicarse. Pero oye, que porque no se pueda viajar no quiere decir que no se pueda soñar y planificar. Por ejemplo, una escapada por Andalucía. Sin duda es uno de los destinos patrios preferidos para visitar, solo en 2019, un año antes del estallido de la pandemia, la Comunidad Autónoma recibió más de 32 millones de turistas. Pero, ¿cuál es la mejor ruta para disfrutar de Andalucía al aire libre?