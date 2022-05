"A orillas del río Piedra me senté y lloré. Cuenta una leyenda que todo lo que cae en las aguas de este río -las hojas, los insectos, las plumas de las aves- se transforma en las piedras de su lecho. Ah, si pudiera arrancarme el corazón del pecho y tirarlo a la corriente; así no habría más dolor, ni nostalgia, ni recuerdos". Son palabras de Paulo Coelho en 'A orillas del río Piedra me senté y lloré' (Booket), libro inspirado en los parajes de este río, ubicado en la zona de Calatayud.