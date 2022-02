La construcción de catedrales es una de las grandes epopeyas arquitectónicas de nuestro país a lo largo del último milenio. No ha quedado ciudad de cierta envergadura sin su templo catedralicio, y muchos pueblos que en otros tiempos fueron importantes centros comerciales también lo tienen. Después de mil años de construcción intensiva, si de algo andamos sobrados los españoles es de catedrales.

Las hay de todos los estilos arquitectónicos; desde la sobriedad del románico hasta la exhuberancia barroca, pasando por el equilibrio renacentista, la verticalidad del gótico o la sencillez del mudéjar. No existe país en todo el orbe que aúne en sus catedrales tanta y tan variada arquitectura. Las primeras empezaron a levantarse a comienzos de la Reconquista, las últimas acaban de terminarse. Otras, la mayoría, han ido construyéndose lentamente durante siglos, de ahí que existan pocas catedrales estilísticamente puras.

Las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona, aventajadas en todo lo demás, tienen que conformarse con catedrales de menor fuste, especialmente la madrileña, que es de reciente construcción. No obstante, existen seis localidades españoles que cuentan con dos catedrales . ¡Nos vemos allí!

Zaragoza es la única ciudad del mundo con dos catedrales activas, la Seo y el Pilar. Aunque a esta última siempre se le conoce como basílica, no hay que olvidar que también es catedral. Otras ciudades españolas, como Salamanca, también tienen dos templos de este tipo pero se trata de construcciones de tiempos diferentes con una ya en desuso, por lo que suelen identificarse como catedral nueva y catedral vieja.

"Tres catedrales tiene mi Cai, que me llaman la atención…" sería una letra magnífica para que los artistas flamencos la cantaran, y los historiadores rebuscaran en los legajos. Porque sí. Aunque no lo parezca, Cádiz tiene 3 edificios que han sido catalogados como Catedral en algún momento de la historia. Ya conocemos la Catedral “nueva”, de estilo barroco y neoclásico, que se empezó a construir en 1722 bajo el proyecto del arquitecto Vicente Acero y que terminó en 1838. Conocemos también la Catedral “vieja” pero no la original, puesto que antes hubo una gótica de Alfonso X el Sabio.