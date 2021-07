¿Por qué va a querer alguien nadar más de 16 kilómetros, atravesando un canal barrido por fuertes corrientes, en medio de la ruta marítima más transitada del mundo, con calderones, delfines, medusas y todo tipo de bichos pululando, y además, gastándose una pasta? Tomás lo tiene claro: "Aquello cambio mi vida. Yo descubrí que podía conseguir cosas que hasta que no lo haces por primera vez, no te lo imaginas" , explica a Uppers Tomás Muruzábal, que afrontó el reto de su vida a los 60 años.

"No todos pueden hacerlo. Suelen pasar menos de 150 personas al año y viene gente de todo el mundo. Se trata de una de las siete grandes travesías en canales de aguas abiertas del planeta. Si no nadas más de tres kilómetros a la hora varias horas seguidas, ni lo intentes. Tendremos que recogerte. El Mediterráneo te succionaría como un embudo y a saber dónde terminas", cuenta Laura Gutiérrez, presidenta de ACNEG , la Asociación que organiza desde hace más de 20 años el paso a nado del Estrecho.

La travesía más habitual parte de la isla de Tarifa y va a los alrededores de punta Cires, en Marruecos, tras nadar entre 15 y 22 kilómetros, según donde te lleven las corrientes del estrecho. Se nada en grupos de hasta 4 personas que no se pueden separar más de 40 metros, y vas acompañado por una zodiac de la organización. Puedes parar para avituallarte, pero no está permitido agarrarse a la zodiac, y hay que darse prisa, en pocos minutos las corrientes pueden alejarte varios kilómetros de tu ruta.

Tomás y sus amigos completaron la travesía en algo menos de 4 horas. "Fue una experiencia preciosa. No sé si fue por la adrenalina o qué, pero se me hizo más corta que otras más fáciles, y eso que los dos últimos kilómetros tuvimos que apretar, porque había corriente en contra", explica.

"Bueno, si no es a los 65 será a los 67. Cuando volvía en barco desde Marruecos a Tarifa no me creía que hubiera nadado todo eso. No se terminaba nunca. Me di cuenta de que si te lo propones, puedes hacer cualquier cosa", concluye Tomás.