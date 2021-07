Cuesta imaginar que esas mismas playas de arena cálida y abarrotadas de gentes, fiestas, chiringuitos, hamacas y sombrillas hasta no hace mucho tiempo se tenían por lugares inhóspitos bajo el dominio de monstruos marinos y olas aterradoras en colisión. "Hoy la playa se considera el mejor lugar posible para restaurar el cuerpo y el alma. En otros siglos, era un páramo remoto y aterrador al margen de la civilización", escribe Lena Lencek en 'The beach: The history of paradise on earth'. ¿Cómo se produjo el cambio? ¿Cuándo lo convertimos en esa especie de paraíso en la tierra?