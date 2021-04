Stockton Rush, presidente de OceanGate, dijo a Bloomberg que no quiere convertir el Titanic, cuyos restos cuentan con la protección de la Unesco, en una atracción turística. De ahí que los pasajeros sean considerados “especialistas de la misión” o “ciudadanos científicos” , y se espera que colaboren con una investigación técnica del naufragio.

Cada misión hará tres inmersiones , en las cuales los pasajeros contarán con la guía de un investigador científico, mientras el piloto trabaja en la operación de Titan. Se turnarán para observar por la única ventana de visualización y cuando no les toque podrán disfrutar de vistas tomadas por las cámaras y colaborar con el manejo del sonar o el escáner laser. Por último, si lo desean podrán manejar el submarino un rato, ya opera con un dispositivo adaptado de los controles de la PlayStation.

Quizá este viaje sea la última oportunidad de ver los restos del Titanic en el fondo del Océano. Y es que los científicos creen que en un par de décadas, o incluso antes, no quedará nada del gran buque. Los restos del trasatlántico estaban muy bien conservados, debido en gran parte a la profundidad. A 3.800 metros por debajo de la superficie oceánica no hay luz, la presión es muy intensa y el entorno es hostil para la gran mayoría de los seres vivos. Sin embargo, ahora el casco se está oxidando por culpa de una bacteria que se come el metal. Los científicos creen que esta bacteria habrá devorado todo el pecio del Titanic para el año 2040.