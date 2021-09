"Digo mal -añade-, el apartamento reservado y pagado no existía. Al menos no era el de las fotos de la plataforma. La terraza del ático resultó ser comunitaria, en lugar de privada, no había ascensor para un quinto piso y su interior quedaba reducido a la mínima expresión". Diez horas después de su salida, desde la localidad madrileña de Alcorcón, Javier había perdido ya una parte de sus vacaciones de 15 días refunfuñando por unas cosas u otras. Al recordar todos estos incidentes, Mar, de 47 años, cree que su carácter le inclina a su marido a interpretar las cosas de modo tan negativo, en lugar de asumir que, en vacaciones igual que el resto del año, también ocurren calamidades. "¿Por qué nos avergüenza a admitirlo?"