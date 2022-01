Imaginémonos que hemos podido coger un par de días para irnos de vacaciones a Francia con nuestra pareja y, por cumplir con los tópicos amorosos, decidimos visitar la Torre Eiffel. Seguro que invertir más de dos horas en acceder al ascensor nos mina la moral . Y aunque sepamos que las esperas en las atracciones turísticas son prácticamente inevitables, seamos sinceros: no importa la paciencia que tengamos, a ninguno nos gusta hacer cola. Y mucho menos cuando estamos de vacaciones en un país extranjero y tenemos el tiempo justo para ver todos los monumentos, museos y lugares de interés del lugar.

Con esta media de esperas, seguro que a más de uno se le han quitado las ganas de hacer turismo cultural, sobre todo en esos meses de verano en los que el calor aprieta y solo queremos encontrar un pedacito de sombra. Por suerte, existen varios truquitos que pueden ahorrarnos estas largas colas. Y no, no hablamos de hacernos el tonto para colarnos en la fila, sino de unos consejos mucho más amables con los que no nos meteremos en problemas (si hay algo que gusta menos que esperar, eso es que se te cuelen mientras esperas).