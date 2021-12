Las habitaciones de los hoteles se limpian a fondo cuando sale un cliente antes de que vuelva a entrar un nuevo huésped. Durante tu estancia eres tú el que controla con la tarjeta en la puerta de 'no molestar' cuando quieres que pasen a limpiar o a cambiar las toallas. Ahora bien, puede que al llegar a tu habitación notes que algo no va bien, pero una usuaria de Tik Tok se ha hecho viral al compartir un truco con el que saber si tu habitación está completamente limpia o el servicio debería volver a pasar por la sala.

Según explica en el vídeo que ya circula por todo Internet, hace una prueba con un trozo de papel , ya sea higiénico o una servilleta. Así, rocía con un poco de agua el suelo del baño alrededor del inodoro y luego pasa el papel por la zona húmeda a la espera del resultado final. En su prueba, antes de echar el agua, el suelo parecía estar limpio como una patena, pero al pasar el papel y darle la vuelta se ve cómo ha recogido algo de suciedad , por lo que la habitación no ha sido limpiada a fondo.

No obstante, algunos usuarios han querido puntualizar que muchas veces los hoteles cuentan con poco personal que debe limpiar una gran cantidad de habitaciones en un tiempo muy reducido , por lo que tampoco disponen del tiempo suficiente para dejar la sala como les gustaría a pesar de los protocolos de limpieza aplicados por el coronavirus.

Cabe recordar que cualquier hotel limpia la habitación antes de la llegada de nuevos huéspedes, cambian las sábanas y también las toallas. De no limpiarse se notaría a la perfección que el servicio no ha pasado por la estancia y siempre que algo no esté de nuestro agrado podemos ponernos en contacto con la recepción para ver si tiene solución y seguir así con nuestras esperadas, y merecidas, vacaciones.